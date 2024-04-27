Делегація Кривбаса повернулася з Німеччини, де відвідала низку стадіонів для проведення міжнародних поєдинків.

Представники Кривбаса в особі віце-президента Артема Гагаріна та комерційного директора Оксани Абузярової відвідали чотири німецькі міста з метою проінспектувати стадіони, які можуть стати домашніми для проведення єврокубків, повідомляє прес-служба "біло-червоно-чорних".

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У Берліні представники криворізького клубу відвідали Берлінський олімпійський стадіон (домашню арену Герти), у Дрездені – Рудольф Харбіг (місцевого Динамо), у Гельзенкірхені – Фелтінс-Арену (Шальке), у Кельні – Райн Енергі Штадіон (Кельн).

Зазначається, що ці арени вміщують від 25 000 до 75 000 глядачів. Деякі з них прийматимуть матчі Євро-2024, тому вони повністю укомплектовані й готові, а на деяких ще треба проводити певні роботи. Також стадіони відрізняються кількістю бізнес-місць та скайбоксів, що впливає на формування загального кошторису та остаточного вибору.

Окрім того Кривбас розглядає варіант з проведенням матчів кваліфікації в іншій країні, географічно ближчій до України, що спростить логістичні навантаження.

Нагадаємо, після 25-ти турів команда Вернидуба йде у турнірній таблиці УПЛ третьою, набравши 51 очко.

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