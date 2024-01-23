Жирона объявила заявку на матч против Мальорки в 1/4 финала Кубка Испании.

Артем Довбик стал жертвой агрессивных действий Серхио Рамоса в матче против Севилии. До последнего не было известно, сможет сыграть украинский нападающий в кубковом матче.

Довбик заставляет Атлетико избавиться от другого топ-бомбардира – на украинца вешают безумный ценник

Пресс-служба Жироны опубликовала заявку на матч против Мальорки. Мичел включил в нее и Довбика, и Цыганкова. Также в основу возвращается Эрик Гарсия, впрочем, он скорее получит всего несколько минут.

Напомним, Артем Довбик сейчас лучший бомбардир Жироны. Украинский нападающий забил 14 голов и оформил шесть ассистов в 22 матчах.

Жирона сыграет против Мальорки в 1/4 Кубка Испании 24 января. Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова вернули Жирону на вершину – украинцы разбили Севилью и уничтожили Рамоса