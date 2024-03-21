Дочка Едіна Джеко Уна пожертвувала своє волосся організації, яка робить перуки для дітей, хворих на рак.

У будинку Джеко приділяється велика увага і чуйність до стражденних. Виховання Едіна та Амри приносить величезні плоди, тому що їхня донька Уна, якій нещодавно виповнилося 8 років, вирішила зробити красивий і зворушливий жест. Вона наслідувала приклад своєї мами і пожертвувала своє волосся дітям, які хворі на рак. Про це йдеться в її Instagram.

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На фотографіях, опублікованих дружиною Джеко Амрою, можна побачити результат сеансу в перукарні. Це волосся буде передано організації, яка робить перуки для дітей, хворих на рак. "Дорогі друзі, ми любимо вас і завжди думаємо про вас", – написала маленька Уна в записці.

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