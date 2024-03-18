Елвір Баліч – перший боснієць, який виграв Лігу чемпіонів. Та окрім гучних регалій, його дотепер переслідує статус одного з найбільш невдалих трансферів в історії мадридського Реала.

Лише четверо футболістів із Боснії та Герцеговини добиралися зі своїми командами до фіналу Ліги чемпіонів. Минулого року Інтер з Едіном Джеко програв Манчестер Сіті, 2017-го Міралем П'яніч у складі Ювентуса поступився Реалу, а 2001-го Хасан Саліхаміджіч виграв турнір із Баварією. Однак першим боснійцем, котрий підняв вухатий кубок над головою, став Елвір Баліч. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про незвичний шлях форварда з Сараєво.

Антоніо Кассано, Ройстон Дренте, Томас Гравесен, Елвір Баліч… Іспанське видання AS недарма зібрало цих хлопців разом. Усі вони є гравцями символічної збірної найбільш невдалих трансферів Реала. Інший авторитетний портал Goal.com також знаходить місце у своєму рейтингу для Баліча разом з Азаром, Йовічем, Вудгейтом і Кака. Цікаво, що боснієць опинився там на п'ятому місці над Хамесом, Анелька і Просінечкі.

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Чи дійсно усе було так погано? Насамперед дамо слово самому Балічу. "Реал – дуже важлива частина моєї кар’єри. Якби у мене не було стільки травм, я, безсумнівно, досягнув би там більшого успіху", – заявив боснієць в інтерв'ю Radio Marca. Елвір запевняв, що не звертає уваги на критичні оцінки ЗМІ, адже не вважає свої виступи у Мадриді провальними.

І взагалі якось Баліч зізнався, що рішення розірвати контракт з Реалом було помилковим. Мовляв, слід було чекати на повноцінне одужання і боротися за свій шанс.

Сама ідея трансферу Баліча належала наставнику Реала Джону Тошаку. Валлієць добре знав можливості форварда, адже працював з ним у Фенербахче. Там Елвір забив 19 голів і віддав 14 асистів у 34 матчах, відтак, заслуговував піти на підвищення. Як часто буває у таких ситуаціях, на новачка додатково тиснув не лише статус клубу, а й сума, яку Реал заплатив Фенербахче. За різними підрахунками вона становила 26 мільйонів євро, що є рекордом для турецького клубу.

Перехід у Реал був мрією. Я тренувався в Австрії з Фенербахче і о пів на четверту ночі я дізнався, що їду в Реал. Я не міг повірити. На базі мене зустрів Фернандо Єрро. Це було незабутньо. На першому тренуванні в Реалі зі мною займалися Фігу, Роберто Карлос, Рауль, Мор'єнтес та інші великі гравці. Мене фантастично зустріли в Мадриді, – згадував Баліч про свій старт у новій команді.

В принципі, Елвір добре почав і вже в третьому матчі відзначився результативною дією. У поєдинку з Малагою (1:1) Баліч виконав навіс зі штрафного, внаслідок якого захисник зрізав м'яч у власні ворота. Та дуже скоро боснієць вилетів з тренувального процесу через травму напередодні Ель Класіко. У жовтні 1999-го, за кілька днів до поєдинку з Барселоною Баліч оформив покер у матчі за збірну проти Естонії і готувався до одного з головних матчів сезону.

"Я тренувався як божевільний. У п’ятницю, за день до гри, за десять хвилин до кінця заняття я отримав травму хрестоподібних зв’язок. Справжнє нещастя…" – здається, навіть зараз Баліч все ще переживає через той епізод.

Коштовний новачок повернувся лише через півроку в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Русенборга. Невдовзі він забив свій перший, і як потім виявилося, єдиний м'яч за Реал. Нападник вразив ворота Еспаньола і дуже емоційно відсвяткував.

Елвіру аплодувала уся лава запасних. До цього форвард встиг вийти у чвертьфіналі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед, а згодом зіграв у обох півфінальних поєдинках з Баварією. Хоча Вісенте дель Боске, котрий змінив Тошака, довіряв більше Анелька та Мор'єнтесу.

Фінальний матч проти Валенсії (3:0) Баліч провів на лаві запасних, однак записав своє ім'я в історію як переможець Ліги чемпіонів. Загальний показник у п'ять матчів у тому розіграші виглядає не так вже й блідо, якщо не рахувати сумарну кількість хвилин, проведених на полі (а їх назбиралося лише 80).

Дві операції на коліні, розлучення з дружиною, зміна тренера, тиск статусу оверпрайсу врешті-решт не дозволили Балічу розкритися на Сантьяго Бернабеу. "Я хотів стати кимось, кого вболівальники Реала запам'ятають надовго", – казав Елвір і формально не помилився. Його запам'ятали, утім не через голи і яскраву гру.

Зате справжньою легендою Баліч став у Туреччині. Після невдачі у Реалі він повернувся в знайомий чемпіонат і грав там аж до завершення кар'єри (з невеликим відлученням у Райо Вальєкано, де він возз'єднався із земляком та майже однофамільцем Елвіром Болічем).

До честі Баліча, перехід у Реал зовсім не змінив його. Екс-партнер Елвіра по збірній Драган Блатняк згадував, як отримав дебютний виклик до національної команди:

Коли мені сказали, що я буду сусідом по кімнаті з Елвіром Балічем, який на той момент виступав за Реал, я хотів піти на рецепцію та втекти з готелю. Я запитував себе, що робитиму у кімнаті із зіркою, мені було незручно. Коли Елвір увійшов до номеру, в мене з'явилося відчуття, що це він грає у Задарі, а я – гравець Реала. Неймовірно, як він до мене ставився.

Після завершення активних виступів Баліч взявся тренувати. Спершу асистував у штабі національної збірної Боснії та Герцеговини. Потім була робота у Туреччині та повернення на батьківщину.

Влітку Елвіру виповниться 50 років. Він працює футбольним експертом і поки не тренує. Судячи з усього, Баліч абстрагувався й від ще однієї пристрасті – музики. У п'ятирічному віці він навчився грати на акордеоні, а згодом співав у барах і займався футболом.

"Я мав дві кар'єри одночасно, – жартував Баліч. – У певний момент мені довелося вирішувати: або мікрофон, або м'яч. На щастя, я ухвалив правильне рішення. Коли мені було 11 чи 12 років я виступав у барі і збирав непогані чайові. Одного дня там з’явився мій тодішній тренер і наказав зосередитися на футболі, оскільки я запізнювався на тренування. Так закінчилася моя музична кар'єра".

Кілька років тому Елвір Баліч записав музичний альбом під назвою "Новий день". Нехай він не став професійним співаком і не закріпився у Реалі, але щонайменше дві дитячі мрії зумів реалізувати.