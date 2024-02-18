Форвард Фенербахче Едін Джеко поділився очікуваннями від дуелі з "синьо-жовтими" у боротьбі за вихід на Євро-2024.

"Зрозуміло, що Україна – великий суперник. Ми мали можливість помірятися з нею силами і знаємо, чого чекати. Проте ми граємо вдома, перед своїми уболівальниками, і у нас є шанси пройти далі.

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Думаю, що гра має бути не приємною для перегляду, а бойовою, із великою кількістю переміщень, зіткнень та тактичних перебудов. Я впевнений, що ми обов'язково зробимо все можливе, щоб потрапити на Євро, щоб порадувати вболівальників, а також себе, тому що ми прагнемо виступати на великих змаганнях.

У них є кілька чудових індивідуальностей, чия форма фантастична. Більшість із них грає в сильних європейських клубах, і як команда вони дуже згуртовані. Найкраща лінія збірної — півзахист, в якому грають найдосвідченіші виконавці. Тому саме в середині ми будемо вести з ними найгострішу боротьбу. Це досвідчена команда з гравцями, які знають, як виходити з-під тиску, і цей досвід також є перевагою збірної України", – цитує Джеко офіційний сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією і Україною відбудеться 21 березня. Переможець цієї пари у вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 зіграє проти Ісландії або Ізраїля.

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