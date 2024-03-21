В доме Джеко уделяется большое внимание и чуткость к страждущим. Воспитание Эдина и Амры приносит огромные плоды, потому что их дочь Уна, которой недавно исполнилось 8 лет, решила сделать красивый и трогательный жест. Малышка последовала примеру своей мамы и пожертвовала свои волосы детям, которые больны раком. Об этом говорится в её Instagram.

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На фотографиях, опубликованных женой Джеко Амрой, можно увидеть результат сеанса в парикмахерской. Эти волосы будут переданы организации, которая делает парики для детей, больных раком. "Дорогие друзья, мы любим вас и всегда думаем о вас", – написала маленькая Уна в записке.

Жена полузащитника Интера и сборной Италии Николо Бареллы Федерика отреагировала: "Умница, какая же ты хорошая девочка".

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта.