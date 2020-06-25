Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський відзначився забитим голом у матчі 27-го туру Серії А проти Лаціо.

Маліновський відзначився на 66-й хвилині звітної зустрічі, зробивши рахунок 2:2. Руслану вдався божевільний удар з-за меж штрафного майданчика у дальню дев'ятку.

Аталанта придбала конкурента для Маліновського в Ювентуса

Відзначимо, що матч проти Лаціо став першим для українця з грудня минулого року, який він розпочав у стартовому складі Аталанти.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Італії 27-річний Маліновський зіграв 33 матчі у всіх турнірах. Забив 6 голів та тричі асистував партнерам.

Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А