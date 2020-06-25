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Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

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Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку
Руслан Маліновський / Getty images

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський відзначився забитим голом у матчі 27-го туру Серії А проти Лаціо.

38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно
 
Мартен де Рон 6’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно

Маліновський відзначився на 66-й хвилині звітної зустрічі, зробивши рахунок 2:2. Руслану вдався божевільний удар з-за меж штрафного майданчика у дальню дев'ятку.

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Відзначимо, що матч проти Лаціо став першим для українця з грудня минулого року, який він розпочав у стартовому складі Аталанти.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Італії 27-річний Маліновський зіграв 33 матчі у всіх турнірах. Забив 6 голів та тричі асистував партнерам.

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Українці за кордоном Руслан Руслан Маліновський Головне Відеоновини Аталанта Аталанта Італія Аталанта - Лаціо
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