Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський красиво нагадував про себе, але опинився в тіні героя, який його замінив

Бергамаски з допомогою Руслана Маліновського обіграли Удінезе (2:3) в рамках 28-го туру Серії А. Звіт про матч і гру українця читайте на "Футбол 24".

Аталанта в попередньому турі оформила ефектний камбек проти Лаціо. Маліновський тоді відзначився розкішним голом, чим заслужив місце в стартовому складі на другий матч поспіль. Руслан вийшов під форвардом у парі з Гомесом – номінально розташовувався трішки правіше, але грав по всьому фронту атаки.

Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

Вже на другій хвилині українець спробував загострити ситуацію пасом п'ятою – м'яч не дійшов до Сапати. Незабаром побіг на подачу з лівого флангу, але трішки не встиг на випередження. Маліновський регулярно відтягувався в глибину та допомагав будувати атаки. Аталанта домінувала, високо пресингуючи суперника та перепасовуючись на чужій половині.

Бергамаски забили швидкий гол завдяки геніальності Папу Гомеса. Капітан отримав пас від Маліновського в центрі поля та виконав фантастичне закидання на Сапату – Дуван приборкав м'яч і без шансів розстріляв голкіпера. Аталанта більш ніж заслужено вийшла вперед і могла подвоювати перевагу зусиллями гравця збірної України.

Удари Маліновського:

Руслан до перерви завдав трьох потужних ударів з-за меж штрафного майданчика – в усіх трьох випадках відмінно зіграв голкіпер Удінезе: десь дивом рятував ворота, десь робив стандартний сейв. Українець змусив його неабияк попрацювати. Найкрасивішим був третій епізод, коли Маліновський обіграв двох суперників і бахнув у дальню "дев'ятку".

Аталанта контролювала м'яч, але не ситуацію. Провали в обороні були постійним явищем. Удінезе довгими передачами відрізав півкоманди гостей і виводив форвардів сам на сам з Голліні. Спершу чудову нагоду змарнував Фофана, потім погано пробив Ласанья (ще й офсайд зафіксував суддя).

На 31-й хвилині бергамаски все ж отримали покарання за дірки в захисті. Фофана з власної половини кинув у прорив Ласанью, а той прибіг до воріт, безпомилково розпорядився м'ячем і зрівняв рахунок. Ці ж персонажі ледь не придумали ще один гол: Фофана проскочив кількох опонентів і вивів на удар партнера, а Ласанья перекинув і воротаря, і ворота.

Наприкінці першого тайму Маліновський отримав дуже дивну жовту картку. Аталанта подавала кутовий і втратила м'яч – нависла загроза чергової контратаки. Руслан стрибнув у підкат і зіграв чітко в м'яч, але арбітр десь вгледів порушення правил. Українець відреагував диким шоком, і його можна зрозуміти – фолу не було.

Цей "гірчичник" став однією з причин, чому Джан П'єро Гасперіні замінив Маліновського відразу по перерві. Руслан ще встиг виконати декілька подач, які, втім, залишилися без ударів. На 52-й хвилині наш хавбек сів у запас. До того ж він пропустить наступний матч проти Наполі через перебір жовтих карток.

Удінезе дуже непогано розпочав другий тайм. Черговий шанс мав Фофана, потужно стріляв з гострого кута Троост-Еконг, ефектну комбінацію ударом під ближню стійку завершував Волес. На щастя для Аталанти, жоден з цих епізодів не став гольовим. Гості також створювали моменти – Фройлер завершив цікаву атаку ударом по центру.

У бергамасків суперово увійшов у гру Мурієль, який замінив саме Маліновського. Перший удар колумбійця голкіпер Муссо взяв, але через кілька хвилин Луїс не залишив опоненту шансів. Шедевральне виконання штрафного від Мурієля, говорячи штампами – "зняв павутину". Краса! Аталанта знову повела в рахунку.

Мурієль ще раз пристрілявся, потім у дотик розрядив гармату з лінії штрафного майданчика – м'яч полетів під поперечину, а воротар Удіне дивом зреагував. Однак через декілька миттєвостей Луїс таки оформив дубль. В аналогічному стилі – ударом у дотик, здалеку, точнісінько в кут (щоправда, нижній). Як же Гасперіні вгадав із заміною!

Удінезе змарнував два контрвипади, але скоротив відставання до мінімуму, коли Ласанья замкнув передачу Зегелара з лівого флангу. На більше господарів не вистачило. Аталанта відсвяткувала перемогу, набрала 57 очок і закріпилася в зоні Ліги чемпіонів. Удінезе залишився на 15 місці.

Маліновський провів матч пристойно. Брав гру на себе, постійно намагався загострювати. Завдав трьох щільних ударів, які цілком могли стати результативними, якби не Муссо. 6 разів йшов у дриблінг – 4 спроби вдалі.

В мінус Руслану можна записати найнижчу в команді точність передач (83%) та пару епізодів, де українець через непорозуміння з партнерами став причиною контрвипадів на власні ворота. Виграв 40% єдиноборств – не катастрофа для гравця атаки.

Ситуацію серйозно зіпсувала придумана жовта картка. Гасперіні довелося рано зняти Маліновського з гри, а в наступному турі тренер взагалі не зможе розраховувати на Руслана через дискваліфікацію. Конкурент Мурієль став героєм поєдинку, але він найкраще виглядає в ролі джокера. Через тиждень, в неділю, українець повинен отримати новий шанс проти Кальярі.

Оцінки Маліновському від статистичних порталів: SofaScore – 7,2 (четвертий результат в команді), WhoScored – 7,1 (теж четвертий результат), FotMob – 7,2 (шостий результат), FootballCritic – 6,4 (сьомий результат).

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