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Результативна перестрілка Маліновського і Ко у відеоогляді матчу Удінезе – Аталанта – 2:3

06:00 - Читать на русском
Результативна перестрілка Маліновського і Ко у відеоогляді матчу Удінезе – Аталанта – 2:3
Удінезе – Аталанта – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Удінезе поступився Аталанті в рамках 28-го туру чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

31’ Кевін Лазанья
87’ Кевін Лазанья
 
Дуван Сапата 9’
Луїс Мурієль 70’
Луїс Мурієль 79’
9’ Дуван Сапата
31’ Кевін Лазанья
70’ Луїс Мурієль
79’ Луїс Мурієль
87’ Кевін Лазанья

Аталанта знову провела результативний поєдинок, у якому перестріляла суперника. Розпочалось все на 9 хвилині, коли Папу Гомес розкішно закинув на Дувана Сапату (передгольовий пас в активі Маліновського). Однак до перерви Лазанья вирівняв становище, реалізувавши віч-на-віч.

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А в другому таймі справжнім героєм став Луїс Мурієль, який розкішно забив зі штрафного у дев'ятку, а потім потужно пробив у нижній кут метрів з 25. Лазанья скоротив відставання до мінімального, але команда Маліновського в підсумку святкувала перемогу.

Таким чином, Аталанта набрала 57 очок та залишилась четвертою, Удінезе з 28 пунктами розташувався на 15 місці.

Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський красиво нагадував про себе, але опинився в тіні героя, який його замінив

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Українці за кордоном Руслан Руслан Маліновський Італія Відеоновини Аталанта Аталанта Удінезе Удінезе Удінезе - Аталанта
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