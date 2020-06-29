Результативна перестрілка Маліновського і Ко у відеоогляді матчу Удінезе – Аталанта – 2:3

Удінезе поступився Аталанті в рамках 28-го туру чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Аталанта знову провела результативний поєдинок, у якому перестріляла суперника. Розпочалось все на 9 хвилині, коли Папу Гомес розкішно закинув на Дувана Сапату (передгольовий пас в активі Маліновського). Однак до перерви Лазанья вирівняв становище, реалізувавши віч-на-віч.

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А в другому таймі справжнім героєм став Луїс Мурієль, який розкішно забив зі штрафного у дев'ятку, а потім потужно пробив у нижній кут метрів з 25. Лазанья скоротив відставання до мінімального, але команда Маліновського в підсумку святкувала перемогу.

Таким чином, Аталанта набрала 57 очок та залишилась четвертою, Удінезе з 28 пунктами розташувався на 15 місці.

Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський красиво нагадував про себе, але опинився в тіні героя, який його замінив