Александр Шовковский решил не мариновать футболистов в запасе и согласился отпустить Владимира Шепелева и Александра Андриевского.

Динамо летом может попрощаться с полузащитниками Владимиром Шепелевым и Александром Андриевским, сообщает Sportarena.

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По информации источника, киевляне готовы отпустить игроков и не будут препятствовать их переходам несмотря на еще действующие контракты футболистов.

Напомним, Шепелев – воспитанник Динамо. За первую команду выступает с января 2017 года. В текущем сезоне в 22-х матчах забил 2 гола. Его соглашение с "бело-синими" действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Андриевский начинал в Металлисте. Выступал за Горняк-Спорт, Черноморец и Зарю. В основе Динамо появился летом 2018-го. В нынешнем первенстве в 24 поединках записал в свой актив 1 гол и 3 ассиста. Контракт Александра с киевлянами завершается 30 сентября 2025 года. Transfermarkt правит за него 1,5 млн евро.

К слову, ранее сообщалось, что летом Динамо попрощается с Бенито, Самбой Диалло и Владиславом Супрягой.

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