Захисник Візели Орест Лебеденко відмовився від повернення у Карпати, повідомляє Sport.ua.

Карпати офіційно завершили перший літній трансфер, підписавши легіонера з Іспанії

За інформацією джерела, "леви" зробили 25-річному оборонцю пропозицію камбеку і готові були вести переговори з португальцями щодо викупу гравця, однак не змогли переконати українського легіонера.

Нагадаємо, Лебеденко – вихованець Карпат, за які і дебютував на професіональному рівні. У січні 2019-го перебрався в іспанський Луго, звідки на правах оренди повертався в УПЛ, виступаючи за Олімпік. Взимку 2023-го став гравцем Депортіво, а за півроку приєднався до Візели.

До слова, португальський клуб за підсумками сезону, в якому Орест у 27-ми матчах забив 2 голи і віддав 1 асист, вилетів з Прімейра-ліги і продовжить виступи у нижчому дивізіоні.

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування