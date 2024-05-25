Матвій Пономаренко може бути задоволений проведеним сезоном у складі обох команд "біло-синіх".

Динамо в останньому турі чемпіонату U-19 розгромило Рух (5:1) і завоювало золоті медалі юнацької першості. Одним з головних творців успіху киян став нападник Матвій Пономаренко, який записав до свого доробку 24 голи.

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Цей показник дозволив йому виграти бомбардирські перегони і стати найкращим голеадором чемпіонату України, на 10 м'ячів випередивши найближчого переслідувача. За інформацією офіційного сайту Динамо, це рекорд результативності для юнацьких чемпіонатів U-19.

До слова, свої 24 голи Пономаренко забив за 28 матчів сезону – якщо рахувати за кількістю ігрового часу, то на кожний влучний удар нападник витрачав 88 хвилин.

Нагадаємо, Пономаренко також провів 8 матчів за головну команду Динамо, в яких відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Найкращі бомбардири чемпіонатів U-19 попередніх років

1. Матвій Пономаренко (Динамо) – 24 (сезон 2023/24)

2. Абдулла Абдулаєв (Шахтар) – 21 (сезон 2019/20)

3. Артем Бондаренко (Шахтар) – 20 (сезон 2018/19)

4-6. Михайло Плахотнюк (Чорноморець) – 19 (сезон 2016/17)

4-6. Кіріл Попов (Динамо) – 19 (сезон 2020/21)

4-6. Владислав Ванат (Динамо) – 19 (сезон 2019/20)

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