Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартує о 17:00. Гру показують телеканал "2+2", FootballHub та офіційний ютуб-канал київського клубу. Команда Луческу спробує повернути лідерство після успішного протистояння з бельгійським Гентом. Кияни нарешті пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, а тепер можуть зосередитись на внутрішніх розбірках. Динамо (10 очок), провівши на матч менше, поступаються Ворсклі Максимова одним балом. Зоря ж поволі повертає втрачену форму. Підопічні Скрипника розписали нічию з Шахтарем, а потім познущались над Львовом. Наразі луганці посідають 9-ту сходину – 4 пункти.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

Склади команд

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Андрієнко, Де Пена – Вербіч

Запасні: Бойко, Попов, Шепелєв, Цітаішвілі, Циганков, Лєднєв, Русин, Сирота, Дуелунд

Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Іванісеня, Хомченовський, Юрченко, Кочергін, Кабаєв, Громов, Гладкий

Запасні: Васіль, Жуніор, Руфаті, Цвек, Назарина, Циганікс, Янаков, Перовіч

Динамо – Зоря: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 4 10 2020