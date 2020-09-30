Після першого матчу у Бельгії мало хто сумнівався у загальній перемозі киян. Динамо виглядало сильніше і мало непогану фору у вигляді виїзної перемоги – 2:1. Команда поступово додає, а сформований новий кістяк вже змусив забути про кадрові проблеми, які переслідують Мірчу Луческу з моменту його появи у клубі.

Динамо – Гент: ЛЧ історична, нешаблонна – Бущан проситься на №1 збірної, жах Пластуна і лідерів киян, феномен Луческу

Динамо провело у кваліфікації Ліги чемпіонів три матчі й у всіх трьох грало одним складом. Були невдалі відрізки, але усі матчі завершилися закономірними перемогами Києва. Луческу стабільно проводив ротацію у матчах чемпіонату України, що дозволяло відновитися основним виконавцям на єврокубки.

Стартовий склад на матч-відповідь з Гентом був очікуваним. Місце у воротах залишилося за Бущаном. Георгій провів одну з найкращих ігор і вийшов на новий рівень у сприйнятті його потенціалу футбольним суспільством. Голкіпер Динамо добре діє на лінії та, що дуже важливо, досить пристойно грає ногами. Бущан має активну роль у білд-апі Динамо. Приміром, у цьому аспекті він виглядає значно впевненіше й ефективніше, ніж поки що основний голкіпер збірної України Андрій Пятов.

На мій суб'єктивний погляд Бущан – найкращий варіант для національної команди на цей момент. Враховуючи, що Україні у жовтні за тиждень потрібно буде зіграти три матчі з Францією, Іспанією та Німеччиною, в Андрія Шевченка буде чудова нагода перевірити у справі не тільки Бущана, а й молодого голкіпера Реала Андрія Луніна.

Справа у захисті діяв Кендзьора, зліва – правоногий Караваєв. У центральній зоні грала пара Забарний – Миколенко. Дует опорних склали Сидорчук та Шапаренко, інвертованими вінгерами знову були Де Пена і Родрігес, під нападником – Буяльський, а центрфорварда зіграв Супряга, якого зараз не можна відпускати до Болоньї.

Владислав належить до тієї групи гравців, які істотно додали при Луческу і досить швидко прогресують. Враховуючи вдалий старт Динамо у сезоні, форвард з такими якостями на вагу золота. Кияни вже взяли Суперкубок, вперше більш ніж за два роки повернули собі лідерство у турнірній таблиці УПЛ та вперше з 2012 пройшли кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Останні виходи до основної сітки найпрестижнішого турніру Європи були автоматичними, після перемог команди Реброва у національному чемпіонаті. Зараз є всі умови принаймні спробувати нав'язати Шахтарю боротьбу за золоті медалі УПЛ. Також потрібно гідно виступити у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Базовою тактичною схемою обох команд була формація 4-2-3-1. У суперника були три кадрові зміни у порівняні з першим матчем. Змін зазнала майже вся група атаки. Замість дискваліфікованого Безуса, Оджіджі-Офо та Яремчука на поле НСК Олімпійський вийшли Букарі, Кляйндінст і Ніангбо.

"Карма може бути жахливою": бельгійські ЗМІ критикують Пластуна, сумніваються в Динамо і скаржаться на прокляття

У фазі гри без м'яча обидві команди перебудовувалися на класичний варіант 4-4-2.

Для цього вінгери зміщувалися до рівня опорних і формували з ними другу четвірку у схемі. Динамо намагалося не давати супернику розігрувати м'яч на першій третині поля. Але гості не дуже хотіли перевіряти інтенсивність та організованість високого пресингу киян. Вони не зловживали коротким розіграшем біля своїх воріт.

Взагалі, Динамо Луческу у грі без м'яча робить ставку на зональну оборону середнім та низьким блоком. Кожен гравець активно зустрічає опонента з м'ячем у своїй вертикальній зоні. Супернику досить складно пройти через центр і він часто переводить акцент атаки на фланги, де варіанти обмежені боковою лінією поля. У таких випадках кияни часто вмикають колективний відбір м'яча.

При відборі чи перехопленні Динамо відразу намагається провести швидку атаку, поки суперник не вибудував свої редути, а в другій і фінальній третинах поля є чимало вільного простору. Ця система добре працювала у першому таймі, але після того, як Динамо забило третій гол, команду наче підмінили. Головною проблемою киян після 55 хвилини була серйозна пасивність в оборонних діях. Кияни не зустрічали опонентів у своїх коридорах, зникла агресія, футболісти просто тримали позиції. Це було головною помилкою, як у динаміці, так і при стандартних положеннях.

Зараз можна скільки завгодно казати, що Динамо мало величезну перевагу і діяло по рахунку. Але ні в якому разі не можна втрачати контроль над реальністю. Не так вже й рідко футбол за це жорстоко карає дивовижними камбеками. Гравцям Динамо відверто пощастило, що їхня безвідповідальність зійшла з рук. Можна не сумніватись, що на теоретичних заняттях Містер зробить особливий акцент на цьому.

Таке ставлення до гри та суперника не повинно повторюватися, бо іншого разу може й не пощастити. Добре, що рятував Бущан, але навіть одних моментів після розіграшів кутових Генту могло вистачити для того, щоб забити два-три голи. Коли на одному стандарті суперник тричі поспіль з вбивчих позицій розстрілює воротаря – це не піддається жодній критиці. Після цього суперник отримав би величезний заряд упевненості й енергії, а господарям, навпаки, було б складно зібратися та повернутися до гри.

Не можна допустити, щоб таке відношення повторилося у матчах групового етапу. Локальні успіхи та прогрес не повинні вибивати ґрунт з-під ніг команди. Нинішнє Динамо лише на початку свого шляху, і гравці повинні розуміти, що вони конкурентоздатні лише тоді, коли дисципліновано дотримуються принципів своєї гри.

"Луческу змив кров'ю всі наші образи": Динамо бажають Реброва, Супряга віддав борг, "Ахметов луснув від заздрощів"

Український захисник Гента Ігор Пластун після гри зазначив, що Динамо об'єктивно було сильнішим, а більшу частину моментів його команда створила лише після того, як гра була зроблена. Цілком згоден з першою частиною твердження. Динамо на цьому етапі сильніше за Гент і справедливо перемогло в обох матчах, але страшно подумати, щоб могло бути, якби у цей вечір суперником киян був не кризовий бельгійський клуб, а сильніша команда, яка перебуває у доброму тонусі. Ось що казав після гри головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу:

"І в Генті, і тут до 3:0 не було жодних проблем. Футболісти виконували всі мої завдання: компактність, контратаки. Після третього гола віддали гру супернику, віддали ініціативу. Гент створив низку моментів, заробив кілька кутових – а це їхня сильна сторона. Останні 30 хвилин мене не влаштували, не допомогли й заміни.

Я просив гравців 4 речі: довгі передачі – зробили, присікли, гра в центрі поля та швидкі контратаки – зробили, їхній сильний правий фланг – закрили, не заробляти стандарти біля власних воріт – до 60-ї хвилини це вдавалося, а потім посипалися.

Я задоволений першим періодом в Динамо. Ми якісно виконали роботу. Виходячи з доступного складу, я задоволений проміжними результатами. Вітаю гравців з виходом у Лігу чемпіонів, вітаю вболівальників. Були місяці важкої роботи, було багато травмованих, але ми впоралися. Останні 30 хвилин цього матчу не зіпсували загальне враження від кваліфікації в ЛЧ".

Крім статичної пасивності була помітна ще одна проблема у грі киян, яка призводила до небезпечних моментів біля воріт Бущана. Іноді кияни дещо заграються при розіграшах на своїй половині поля. Потрібно скоріше переходити у наступну стадію позиційної атаки. Так, розглянемо приклад цієї проблеми на моменті у першому таймі, коли неточна передача Забарного ледь не призвела до гола.

Під час білд-апу захисникам і воротарю активно допомагають Шапаренко і особливо Сидорчук. Цього разу вони також забезпечили чудову підтримку, Динамо добре розбивало високий пресинг суперника, але кияни явно перетримали м'яч на своїй третині поля. У цьому моменті, гравці команди Луческу зробили понад двадцять пасів. Опорники вже пішли з зони і відкривалися у другій третині. Варіантів для продовження через короткі передачі у Забарного було вже небагато. Замість того, щоб відігратись з Бущаном, чи винести м'яч, молодий захисник обрізався і посприяв виникненню великої небезпеки біля своїх воріт. Але Букарі не зміг переграти воротаря Динамо.

Гра-відповідь легко ділиться на два повністю протилежні за змістом відрізки. До 55 хвилини і після. Перший відрізок – це домінування господарів поля з чудовою грою Бущана, та кращою реалізацією моментів. Другий – Динамо зупинилося, а Гент йшов ва-банк. Практично всю свою вражаючу статистичну перевагу гості заробили саме у другому таймі, коли не мали гідного опору. Тому вважаю, що зупинятися на цифрах цього матчу немає жодного сенсу. Головне, щоб Динамо зробило висновки і більше не відмовлялося від своєї системи гри посеред поєдинку.

У першому відрізку було багато позитивних моментів. Команда поступово додає від матчу до матчу. Покращується взаєморозуміння гравців, які ще нещодавно не потрапляли у стартовий склад.

Так, у кожному матчі все частіше можна бачити якісні сильні передачі низом від захисників у фінальну третину поля. Причому не у боротьбу, а за чіткою адресою. Саме такий пас від Кендзьори на Буяльського посприяв моменту з першим голом. У фінальній стадії атаки різницю зробила чудова взаємодія між Буяльським і Супрягою.

Дуже важливо було добре зіграти на початку матчу. Гості не приховували своїх намірів забити швидкий гол, але стартовий відрізок був явно за киянами.

На двох скріншотах вище та нижче – момент, який призвів до призначення першого пенальті. Річ не у самому одинадцятиметровому, а у взаємодіях окремих гравців. Зверніть увагу, як Родрігес створює для себе вільний простір у завершальній третині поля. Він повів за собою фулбека. Центральні захисники не можуть того підстрахувати, тому що тримають відразу двох гравців Динамо – Буяльського і Супрягу.

У завершальній стадії епізоду Жерсон мав кілька варіантів. Він вирішив подавати і це призвело до пенальті та гола. Але подивіться, як другим темпом себе пропонував Буяльський. Супряга і Де Пена стрімко йдуть до воріт, а Віталій своєчасно зупиняється і залишається відритим. Це не випадкові ситуації. Подібних організованих дій і взаємодій у грі команди Луческу стає все більше.

Наприкінці матеріалу розглянемо дії киян при білд-апі.

Забарний та Миколенко тримають широкі позиції на приблизно кутах штрафного. Кендзьора та Караваєв підіймалися вище, на одну лінію з опорними. Білд-ап Динамо максимально безпечний. З воротарем участь у розіграші м'яча беруть сім футболістів. Як правило, закінчується все середньою або довгою передачею у іншу третину поля. Важливо стягнути якомога більше гравців суперника на свою третину.

Активну участь у розіграшах бере Сидорчук, який сідає в лінію до центрбеків. На цьому етапі структура позиційної атаки має формацію 3-3-4.

На останньому скріншоті зображені основні напрямки передач після короткого розіграшу м'яча.

Найкращий підсумок виступу киян у кваліфікації Ліги чемпіонів дав головний тренер команди. Тут все лаконічно, та об'єктивно. Дуже цікаво буде спостерігати за подальшим розвитком молодої команди з найстаршим головним тренером в історії Ліги чемпіонів.

Сергій Костенюк, спеціально для Футбол 24

Динамо – АЗ: футбольні шахи, асиметрія та майстер-клас від Луческу, який веде проти Яремчука і Ко