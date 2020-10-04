Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартует в 17:00. Игру показывают телеканал "2+2", FootballHub и официальный ютуб-канал киевского клуба. Команда Луческу попытается вернуть лидерство после успешного противостояния с бельгийским Гентом. Киевляне наконец-то пробились в групповой этап Лиги чемпионов, а теперь могут сосредоточиться на внутренних разборках. Динамо (10 очков), проведя на матч меньше, уступает Ворскле Максимова одним баллом. Заря же возвращает утраченную форму. Подопечные Скрипника расписали ничью с Шахтером, а затем поиздевались над Львовом. Сейчас луганчане занимают 9-ю позицию – 4 пункта.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ

У Динамо пропускает игру Владислав Супряга и Виталий Буяльский. Луческу оставил героев матча с Гентом вне заявки.

Составы команд

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук, Андриевский – Родригес, Шапаренко, Де Пена – Вербич

Запасные: Бойко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Русин, Сирота, Дуэлунд

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидую, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Кабаев, Юрченко, Кочергин – Гладкий, Громов

Запасные: Василь, Жуниньо, Руфати, Цвек, Назарина, Цыганикс, Янаков, Перович, Лунев

Динамо – Заря: смотреть матч онлайн-трансляция УПЛ 4.10. 2020