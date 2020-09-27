Луганська Зоря розбомбила Львів (5:0) на стадіоні Україна у матчі 4-го туру УПЛ. Рахунок і звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Львів попри непогану гру проти Динамо дуже швидко виправдав реноме аутсайдера УПЛ. Підопічні Цецадзе катастрофічно розпочали поєдинок, пропустивши два швидкі голи. Владлен Юрченко відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Хавбек Зорі потужно вистрілив з-за меж карного – Литовченко курйозно пропустив сферу під рукою. Це був лише початок справжнього нічного кошмару на стадіоні Україна для господарів.

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Не встигли львів'яни оговтатись від першого м'яча, як Артем Громов подвоїв перевагу гостей. 30-річному півзахиснику залишалось влучити у порожні ворота. Кабаєв класно покотив на Кочергіна, той не зумів переграти Литовченка в дотик, а Громов опинився першим на добиванні – 2:0. Зоря продовжувала домінувати і створювати купу моментів поблизу володінь бідолашних містян.

Литовченко фантастично рятував після ще одного пострілу Юрченка, Вернидуб забив з офсайду ударом головою... і посипались голи під акомпанемент традиційного львівського дощу. Спочатку оформив дубль Громов, замкнувши плечем подачу Владлена, а потім настав зоряний час Олександра Гладкого. Останній відзначився два рази за якісь чотири хвилини. У обох випадках екс-форварду збірної України класно асистували партнери – Кочергін і Фаворов відповідно. Залишалось "розстрілювати" кіпера з близької відстані. Це дубютні м'ячі іменитого снайпера у складі Зорі.

Львів прокинувся перед свистком на перерву. Шина нагадав, що львів'яни дійсно виходили на поле ударом в стійку. Айнсалу намагався добити другим темпом, але Шевченко ефектним сейвом перевів сферу на кутовий. 0:5 після першого тайму – "зґвалтування", якого давненько не бачила українська Прем'єр-ліга.

Після перерви нічого не змінилось – команда Срипника продовжувала тероризувати Литовченка, Львів відбивався у власному карному. Гладкий мітив на хет-трик, але поки перекладав з правої на ліву, його удар встигли накрити. Олександр почувався настільки комфортно на колись рідній арені, що навіть пробував забити черпачком після передачі п'ятою від Кочергіна – занадто невлучно, Мессі виконує схожий фокус трохи ефектніше.

Львів захлинався від високого пресингу луганців, ледь перетинаючи центр поля. Зоря не збавляла обертів попри шалену перевагу, швидко повертала володіння після тих рідкісних атак, які завершувались втратою м'яча в останній третині. Гості демонстрували вражаючу точність ударів станом на 60-ту хвилину – 10 з 10-ти. Скрипник дав відпочити лідерам – Хомченовський, залікувавши травму, замінив Громова, а Назарина вийшов замість Кочергіна. Останню чверть поєдинку луганці помітно економили сили.

Зоря довела матч до легкої перемоги і піднялась на 9-ту сходинку, набравши 4 очки. Позитивна динаміка у луганців, які у минулому турі розписали нічию з Шахтарем. Натомість Львів продовжує тонути – останнє місце з нулем у графі очки.

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