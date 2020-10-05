– Шахтар втретє у сезоні втратив очки. Навіть деякі експерти ТК Футбол не втрималися від критики на адресу Каштру. Ви також не впізнаєте чемпіонів України?

– Каштру – досвідчений тренер. Важкий старт Шахтаря я списую на те, що португалець готує команду під Лігу чемпіонів. Так завжди робив Лобановський: Динамо непросто втягувалося у сезон, але у Лізі чемпіонів "вистрілювало". Гадаю, недовго залишилося чекати того моменту, коли "гірники" вийдуть на пік форми.

Порятунок "гірників" у відеоогляді матчу Десна – Шахтар – 2:2

– На що, до речі, може розраховувати Шахтар у такій "групі смерті"?

– Звичайно, що Реал та Інтер – фаворити. Але з тими ж міланцями Шахтар може поборотися за другу сходинку. Про третє місце і путівку в Лігу Європи я навіть не хочу згадувати – це саме собою.

– Після матчу у Чернігові Шахтар всією командою зачинився на карантин. Пятов і Степаненко, у яких тест виявився позитивним, перебували на полі, ризикуючи розповсюдити вірус серед суперників. Хто винен у такій ситуації окрім, звичайно, самого коронавірусу?

– Лікарі, медична служба. Вони відповідають за тести (результати стали відомими після матчу, – Футбол 24). Але зараз такий час, що ніхто не в змозі нічого гарантувати – вірус можна підчепити будь-коли і будь-де.

– Динамо – Зоря. Які нюанси ви б виділили за мотивами іншого матчу туру?

– Зоря очікувано продемонструвала якісну гру і хороший рівень опору. Команда Скрипника у властивій для неї манері вибігала у стрімкі контратаки. Загалом – рівна гра, тож і результат закономірний. У міжсезоння Зоря втратила чотирьох гравців основи, але зараз їхня відсутність практично непомітна. Це свідчить про високу кваліфікацію головного тренера, який швидко і якісно закрив усі прогалини.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– А як щодо Динамо? Що світитиме команді з такою грою проти Барселони та Ювентуса?

– Буде дуже важко з такою грою, звичайно. Сам Луческу не приховує, що команда потребує підсилення. Їм потрібна свіжа кров на три лінії – у центр оборони, опорного півзахисника із хорошим пасом і центрфорварда. Якщо вдасться підсилитись кваліфікованими і досвідченими виконавцями – команда стане значно конкурентнішою.

– До інших матчів. Долю поєдинку Колос – Маріуполь вирішив скандальний пенальті на останніх секундах. Наші арбітри забули, як судити без VAR?

– Без VAR дійсно погано – одразу виникають помилкові рішення. Разом з тим, я прихильник єдиних стандартів: або VAR працює на кожному матчі туру, або не працює ніде. Така ситуація, яку маємо зараз, ставить команди чемпіонату у нерівні умови.

Перемога ковалівців завдяки скандальному пенальті у відеоогляді Колос – Маріуполь – 1:0

– Що ще вас вразило у 5-му турі?

– Третя поразка Олександрії. Чесно кажучи, невдача команди Шарана проти Олімпіка вже не сприймається, як сенсація. У чому причина – не знаю. Для цього потрібно перебувати всередині колективу.

У львівському дербі грали до першого забитого м’яча, але його так і не відбулося. Обидві команди не демонструють того футболу, якого від них очікують.

Порятунок дніпрян на останніх хвилинах у матчі у відеоогляді СК Дніпро-1 – Ворскла – 2:2

Продовжує додавати Ворскла. Мабуть, образливо губити перемогу за 20 секунд до фінального свистка. Думаю, якби Максимову перед матчем сказали, що команда вивезе з Дніпра нічию, він би не відмовився. Але, зважаючи на сценарій подій і знаючи Юрія Вільйовича, я не сумніваюся, що після закінчення поєдинку він був чорним від розчарування.

– Після п'яти турів у лідери бомбардирських перегонів вирвався іранець Шахаб. Нашим грандам або хоча б Десні та Зорі варто придивитися до цього нападника?

– Справді, Шахаб вже в другому сезоні демонструє хорошу результативність. Якщо не скидатиме обертів, то у Зорю може переходити спокійно.

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Динамо – Зоря: шедевр Вербіча рятує від більшого провалу, кадрові проблеми Луческу і воротарський гол лякають перед ЛЧ