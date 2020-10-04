Шахтар досить швидко вийшов вперед у рахунку завядки голу Коваленка після подачі з кутового. Однак, Десна досить швидко переломила хід поєдинку, і вже до середини першої половини повела в рахунку. Спочатку Мостовий потужним ударом прошив Пятова, а трохи згодом Тотовицький переправив м'яч у ворота. Шахтар відігрався лише наприкінці матчу, коли Тете вивів на ударну позицію Дентінью.

Десна втратила перемогу над Шахтарем – Тете врятував дуже слабкий матч "гірників"

Таким чином, Шахтар та Десна набрали по 9 очок, розташувавшись на 3 та 4 місцях відповідно.