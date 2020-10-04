Порятунок "гірників" у відеоогляді матчу Десна – Шахтар – 2:2
20:12 - Читать на русском
Шахтар ледь уникнув поразки у матчі 5 туру УПЛ проти Десни. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Шахтар.
17’ Андрій Мостовий
Дентінью 79’
17’ Андрій Мостовий
79’ Дентінью
Шахтар досить швидко вийшов вперед у рахунку завядки голу Коваленка після подачі з кутового. Однак, Десна досить швидко переломила хід поєдинку, і вже до середини першої половини повела в рахунку. Спочатку Мостовий потужним ударом прошив Пятова, а трохи згодом Тотовицький переправив м'яч у ворота. Шахтар відігрався лише наприкінці матчу, коли Тете вивів на ударну позицію Дентінью.
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Таким чином, Шахтар та Десна набрали по 9 очок, розташувавшись на 3 та 4 місцях відповідно.
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