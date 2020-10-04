Поєдинок розпочався дуже невдало для Колоса – вже на 22 хвилині ковалівці зробили три вимушені заміни. Маріуполь трохи гостріше атакував, проте в першій половині моментів майже не було.

Колос на останніх секундах вирвав перемогу над Маріуполем завдяки помилковому пенальті

Другий тайм розпочався з потужного пострілу Лисенка у каркас воріт. Колос мав ще декілька нагод, проте забив лише у компенсований час. Фол проти Сагуткіна відбувся за межами штрафного, однак арбітр вказав на позначку (VAR не працював на матчі) і Оріховський впевнено його реалізував.

Таким чином, Колос набрав 10 очок, піднявшись на третю позицію в УПЛ. Маріуполь, маючи в активі сім залікових балів, залишився на сьомій сходинці.