В матчі 5-го туру УПЛ Ворскла не втримала перемогу в матчі з СК Дніпро-1. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Ворскла.

Дніпряни повели в рахунку на 14 хвилині, коли Когут продовжив подачу на дальню стійку, а Назаренко замкнув скидку. Перед перервою Кулач вирівняв становище після класного навісу Пердути. У другій половині вже Ворскла вийшла вперед – Кане зробив класний сольний прохід, який завершив точним ударом у дальній кут.

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На 74 хвилині СК Дніпро-1 залишився у меншості – Цуріков двічі за одну хвилину отримав жовті картки. На 81 хвилині Скляр вирівняв становище, а Кане на 94 залишив Ворсклу вдев'ятьох. Булеца став рятівником СК Дніпро-1, влучно пробивши з-за меж штрафного.

Таким чином, СК Дніпро-1 подовжив безвиграшну серію в чемпіонаті до п'яти матчів. В активі команди Ігоря Йовічевіча тепер два очки – команда піднялася на дванадцяту позицію. Ворскла ж, набравши 11 залікових балів, бодай на добу одноосібно очолила турнірну таблицю.

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