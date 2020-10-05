"Бачу великі проблеми. Тренер бере на себе відповідальність, але нічого не відбувається.

Порятунок "гірників" у відеоогляді матчу Десна – Шахтар – 2:2

Найкращий гравець в останніх матчах – Корнієнко, який в Маріуполі не завжди виходив. Весь тренерський штаб повинен замислитися, тому що у команди великі проблеми в тактиці та обороні. Тільки разом команда зможе подолати цю кризу, щоб повернутися на колишній рівень", – сказав В'ячеслав Шевчук в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию у матчі з Десною (2:2) та після 5-го туру посідає четверту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

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