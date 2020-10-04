Двоє гравців Шахтаря та збірної України отримали позитивні результати ПЛР-тестів. Про це стало відомо вже після матчу 5-го туру УПЛ проти Десни.

Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" виявилися позитивними, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Тести були здані напередодні від'їзду гравців до розташування національної команди.

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Клубом вжито всіх необхідних заходів. Шахтар в повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, який є куратором клубу. У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії. До слова, Пятов і Степаненко зіграли проти Десни в рамках 5-го туру Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що вже найближчим часом збірна України має провести поєдинки проти Франції, Німеччини та Іспанії – 7-го, 10-го та 13-го жовтня відповідно, на які були викликані і Пятов зі Степаненком.

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