Динамо та Зоря розписали мирову в 5-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Зоря.

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Зоря стартував о 17:00. Кияни у випадку перемоги виходили на чисте перше місце, але і команда Скрипника після непереконливого старту набрала хороший хід.

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Перший тайм зустрічі завершився без голів, а на 64-й хвилині Зоря відкрила рахунок. Дальній узар Владислава Кочергіна виявився гольовим. Георгій Бущан дістав м'яч, але круглий від рук голкіпера опинився у воротах.

Динамо відігралося на 74-й хвилині. Вербіч ефектним фінтом розвернув суперника, але програв дуель Микиті Шевченку. Втім, вінгер киян опинився першим на добиванні. 1:1 – команда Луческу втрачає очки, але продовжує очолювати турнірну таблицю Прем'єр-ліги.

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