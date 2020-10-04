Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Зоря на "Футбол 24", стартував о 17:00. Гру показали телеканал "2+2", FootballHub та офіційний ютуб-канал київського клубу. Команда Луческу сподівалась закріпити успішний тиждень черговою перемогою в УПЛ, але справедливо втратила очки. Буяльський і Супряга пропускали поєдинок через мікротравми, отримані у Лізі чемпіонів. Їх замінили Андрієнко і Вербіч відповідно. За винятком обох, Луческу повторив переможний склад з Гентом.

Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Юрченко перевірив пильність Бущана вже на першій хвилині, вистріливши з-за меж карного – кіпер Динамо спокійно забрав сферу. Зоря розпочала агресивно, частіше працювала з м'ячем, але стартова чверть минула без гостроти – обережний футбол від киян і контроль заради контролю з боку підопічних Скрипника. Шапаренко невдало виконав штрафний метрів з 25-ти, а луганці миттєво відповіли небезпечним прострілом Громова, з яким впорався Бущан.

Тишу на Олімпійському порушив Карлос Де Пена. Уругваєць страшно заверещав після брутального підкату Вернидуба – захисник справедливо отримав жовту. Київський чарруа знову опинився в епіцентрі телекамер на 23-й. Хаос в центрі поля завершився необережним підкатом футболіста Зорі, який мимоволі вивів вінгера Динамо на побачення з Шевченком. Карлос цілив у дальній кут, але не зумів переграти досвідченого воротаря. Вербіч запізнився з добиванням і зрештою порушив правила.

Шапаренко несподівано бахнув здалеку – Шевченко переводить на кутовий. Зоря миттєво проводить свою атаку з ударами Хомченовського і Громова. Перший пробив точнісінько у руки Бущану, а другий – по горобцях. Без забитих м'ячів після першого тайму, який запам'ятався великою кількістю боротьби і дещицею гострих моментів.

Активний Шапаренко міг відкривати рахунок на 48-й. Жерсон подав з правого краю, а ніким не прикритий хавбек збірної України, дотягуючись до м'яча, поцілив під ближню стійку – сейв Шевченка рятує Зорю від серйозних неприємностей у дебюті другої половини. Незабаром вже Юрченко втрачає супершанс, промахнувшись з ідеальної позиції. Гладкий технічно покотив під удар партнеру, якого динамівці залишили без опіки на лінії штрафного, а той безхитрісно вгатив по центру.

Луческу спробував виправити слабку гру попереду заміною Жерсона. Люксембуржець поступився місцем Циганкову на 60-й. Шапаренко марнує швидкий контрвипад Динамо ударом в суперника. Микола мав щонайменше два хороших варіанти для передачі, але обрав найгірше завершення дуже перспективної атаки. Зоря миттєво карає м'ячем Кочергіна, який смачно приклався метрів з 20-ти. Бущан начебто зреагував, але якось незграбно виставив руки – м'яч по-зрадницьки прослизнув у сітку.

Вербіч відновив паритет на 75-й. Словенець блискуче розвернувся після передачі Де Пени і вискочив на побачення з Шевченком – спочатку пробив у голкіпера, але миттєво виправився, добивши у порожні ворота (1:1). Зоря, швидко оговтавшись, втратила чудову нагоду забити вдруге. Перовіч промахнувся з вбивчої позиції.

У підсумку Динамо не дорахувалось двох очок (11), але повернулось на вершину турнірної таблиці. Кияни випереджають полтавську Ворсклу за додатковими показниками. Зоря залишилась 9-ю з 5-ма заліковими пунктами.

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