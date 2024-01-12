В пятницу, 12 января, Динамо вышло из отпуска. Перед стартом тренировочного процесса часть игроков прибыла на традиционный медосмотр в клинику "Добробут", сообщает Динамоманія.

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Динамовцы начнут зимние сборы на клубной базе в Вити-Литовской, а затем, 19 января, отправятся в Турцию, где продолжат подготовку к матчам чемпионата Украины.

Первая партия игроков, которая сегодня пройдет медосмотр, выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Игнатенко.

Защитники: Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Александр Караваев.

Полузащитники: Александр Андриевский, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Николай Шапаренко.

Нападающие: Владислав Ванат.

Напомним, в Турции у Динамо запланированы 8 спаррингов – среди соперников сразу 4 европейских чемпиона. Зарубежный сбор продлится чуть меньше месяца и завершится 17 февраля. После этого киевляне вернутся домой и после небольшого отдыха начнут непосредственную подготовку к первому официальному матчу года – против Металлиста 1925 в рамках 18-го тура УПЛ (базовый день тура – 24 февраля).

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