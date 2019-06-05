Динамо поставило жорстку умову Хацкевичу, – ЗМІ

Київське Динамо не змогло домовитись з польським наставником Адамом Навалкою і збирається продовжити роботу з Олександром Хацкевичем.

Польський фахівець висунув непідйомні для киян на даний момент умови. Це річна зарплата у розмірі кількох мільйонів євро і 5-6 трансферів, інформує Footboom.

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Що стосується інших фахівців, яких пов'язували з можливою роботою у Динамо – Олексія Михайличенка і Юрія Калітвинцева – то тут уже боси киян (Ігор і Григорій Суркіси) не змогли досягти згоди. До слова, Григорій Михайлович зараз набагато більше часу і уваги приділяє роботі в клубі і повністю контролює фінансову звітність.

У підсумку, не знайшовши жодного залізного альтернативного варіанту, керівництво Динамо запропонувало Олександру Хацкевичу продовжити співпрацю, але за однієї умови. У разі непотрапляння команди в основний раунд Ліги чемпіонів, тренер автоматично повинен буде подати у відставку.

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Нагадаємо, кияни, як срібний призер УПЛ, стартують з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а в разі успішного подолання цього бар'єру їм доведеться зіграти ще і в раунді плей-офф. Ризик не вирішити задачу (і залишитися без роботи) досить високий і саме тому Хацкевич взяв час на роздуми.

Однак журналіст Кирило Крижановський переконаний, що новина про Навалку не відповідає дійсності і є домислом ЗМІ.

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