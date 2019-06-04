Новачок Динамо відмовився від російського паспорта і прийняв пропозицію екс-тренера Карпат – все про "принца" Кадірі

Динамо підписало 23-річного ганського півзахисника Мохаммеда Кадірі. Хто він і чим привабив київський клуб – в нашому матеріалі.

Благородний ганський принц, який працював сантехніком

Кадірі виріс у забезпеченій багатодітній сім'ї. Два брати – також футболісти. Старший пограв за Райо Вальєкано, Гранаду та Удінезе, а молодший виступає в Туреччині.

"Мій батько – король північного регіону Гани, Тамале. Ще коли я був малим, мене всі зустрічали як принца. Я міг би спати весь день і жити коштом батька, але швидко вирішив, що не буду ні від кого залежати, буду самим собою", – розповідає новачок Динамо.

Динамо офіційно підписало Кадірі

Батько не поділяв захоплення Мохаммеда футболом, однак тренер переконав, що в сина талант і хороші перспективи. Кадірі пішов своїм шляхом, тому на старті кар'єри йому було важко. "Я працював водопровідником, лагодив труби. Я навіть ходив в технічне училище. Якби не футбол, напевно, довелося б залишитися сантехніком", – каже Мохаммед.

Кадірі займається благодійністю на батьківщині, його турбує бідність земляків. Футболіст з фан-клубом КМ6Family їздить по країні та роздає власну форму і м'ячі. Незабаром кілька десятків ганських хлопчаків бігатимуть у футболках Динамо.

Барселона, шанс від знаменитого німця, виклик у збірну

Кадірі розпочинав футбольний шлях у ганській Барселоні – до каталонської вона жодного стосунку не має. Це місцевий клуб, однак Мохаммед пишається причетністю до великого імені – він шаленіє від Барселони та Мессі.

Далі тренувався в академії Ашанті Голд. У складі цього клубу дебютував на професіональному рівні. З ним у 2015-му став чемпіоном Гани. Наступного року отримав перший виклик у національну збірну. Тодішній наставник команди Авраам Грант запрошував Кадірі на збори, але до дебюту справа не дійшла.

В останній день трансферного літа 2016-го Мохаммеда купила віденська Аустрія. Оформлення необхідних документів і адаптація в команді затягнулися – лише наприкінці чемпіонату гравець отримав стабільне місце в старті. Поза полем ганець багато часу проводив з форвардом Шахтаря Кайоде. Ларрі тоді феєрив за Аустрію, а в соцмережах вони називали один одного братами.

У наступному сезоні головний тренер Аустрії Торстен Фінк, який на зламі тисячоліть відіграв за Баварію 5 хороших сезонів, виділив для Кадірі позицію в центрі захисту. Ганець був основним у команді: відіграв 22 матчі в австрійській Бундеслізі та 6 в Лізі Європи, де двічі отримав від Мілана по 1:5.

На зміну Фінку в літнє міжсезоння-2018 в Аустрію прийшов Томас Леч. Новий коуч відразу дав зрозуміти, що не розраховує на Кадірі. Мохаммед майже перебрався у клуб з ОАЕ Баніяс, однак в останній момент угода зірвалася – сторони не домовилися щодо особистого контракту гравця. Тоді з'явився варіант з річною орендою в тульський Арсенал.

Відмова від російського паспорта, пропозиція екс-тренера Карпат, найкращий гравець сезону

У РФПЛ Кадірі запросив екс-наставник Карпат Олег Кононов. "Ми перетнулися в Австрії. Я зіграв у складі Аустрії проти Арсенала в контрольному матчі, відкрив там рахунок, ми розписали нічию. Я відразу сподобався Кононову. Після гри він сказав, що хоче бачити мене в Тулі", – пояснює Мохаммед.

Минулий сезон Кадірі однозначно може занести собі в актив. Він провів 22 матчі в російській Прем'єр-лізі (майже всі на позиції опорного півзахисника), заробив 1+3 за системою гол+пас та допоміг Арсеналу посісти 6 місце, яке дає путівку в Лігу Європи. Після відходу Кононова йому продовжили довіряти.

Постійні глядачі російського футболу дуже позитивно відгукуються про гру Кадірі. Багатьох дивує той факт, що жоден тамтешній гранд не спробував підписати ганця. Вболівальники Арсенала визнали Мохаммеда найкращим гравцем команди в сезоні-2018/19. За оцінками WhoScored він другий найкращий туляк в чемпіонаті.

Ще в березні Кадірі запевняв, що з задоволенням залишився б в Арсеналі, де його все влаштовувало. Мохаммеду навіть запропонували змінити громадянство, однак він відмовився. "Росіяни зверталися до мене з проханням про натуралізацію, але я відмовив, оскільки люблю Гану і хочу грати за цю збірну. Ніщо не змусить мене змінити спортивне громадянство", – спростував чутки Кадірі.

Ентузіазм щодо продовження співпраці з Арсеналом різко зник, коли гравець дізнався про інтерес сильніших клубів. Пропозиція від Динамо – і Мохаммед розповідає, що "здійснилася його мрія опинитися в такій команді".

9-й ганець в українському футболі

За інформацією ЗМІ, Динамо підписало Кадірі за прийнятну ціну. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в півтора мільйона євро. Судячи з усього, "біло-сині" віддали за нього не більше.

Мохаммед – 9-й представник Гани в нашому чемпіонаті. Найвідомішими земляками Кадірі на українських полях були гравці Дніпра Самуель Інкум і Дерек Боатенг.

Сильний для оборони, слабкий для атаки

"Для мене позиції опорного півзахисника і центрбека – рідні. Вважаю, що я однаково добре граю і там, і там", – сказав на презентації в Динамо Кадірі. Універсалізм – це прекрасно, але конкретики щодо пріоритетної позиції Мохаммеда в Динамо немає.

Футболіст розкрився в Росії опорником, тому логічно припустити, що саме в цій ролі першочергово розглядає його Динамо. Цікавий факт – Олександр Заваров їздив переглядати Кадірі в матчі Арсенал – Спартак, а саме в цьому поєдинку ганець зіграв центрального захисника (вдруге за сезон).

Кадірі – спокійний і виважений футболіст, його футбол позбавлений метушні, нервів і хаосу. У РФПЛ виглядав пристойно в плані тактики, хоча в австрійський період кар'єри (коли грав в основному центрбека) проскакували позиційні помилки та провали. Звідси можна зробити висновок, що опорником йому зручніше. В Арсеналі він закривав або позицію найнижчого з трійки півзахисників, або позицію лівого центрхава в схемі 4-2-3-1.

У складі Динамо конкурентами Мохаммеда в центрі поля будуть Сидорчук, Андрієвський, Буяльський і Шепелєв. Якщо взяти середні показники цих чотирьох виконавців на позиції центрального півзахисника та показники Кадірі в минулому сезоні, матимемо наступну картину:

Ганець відчутно кращий в роботі без м'яча – він має перевагу над "динамівцями" у кількості вдалих дій на захист, перехоплень, підбирань і відборів, а також за успішністю єдиноборств. Гра на оборону – сильна сторона Кадірі. В цьому він дійсно прекрасний та ефективніший за конкурентів. З матчів за Арсенал складалося враження, що Мохаммед "вигризає" в центрі поля за трьох.

Слабка сторона новачка – творча робота. В середньому за гру він віддає на 15 передач менше, ніж четвірка основних центрхавів Динамо, і з гіршою точністю. Кадірі значно рідше пасував в останню третину поля та штрафний майданчик. Це можна пояснити різним стилем Динамо та Арсенала (кияни більше володіють м'ячем – 58% на 49%), однак важко виправдати показники якості гри ганця.

Лише 64,4% передач Мохаммеда вперед були точними (не забуваємо, що він переважно грав найнижчого з півзахисників), лише 65,5% передач з просуванням знайшли адресатів, лише 66,9% передач в останню третину дійшли до партнерів.

Кадірі не проти самотужки тягнути м'яч – відібрати в нього сферу достатньо складно. Звідси хороші цифри в плані обігрувань – в середньому 3 на матч з успішністю 81%. Дуже пристойно. Це хоч якось виправдовує придбання Мохаммеда в умовах нинішньої УПЛ, де Динамо не потрібно чистого руйнівника без креативу. Відбирати немає в кого, а створювати немає ким.

Чи варто використовувати Кадірі в обороні? За наявності опорника з класним пасом – так. Без такого – Мохаммед тільки ускладнить команді вихід з оборони, а захищатися проти Ворскли та Маріуполя центрбек буде рідко.

Це не той футболіст, який ідеально впишеться у будь-яку структуру. Він виглядає непоганим для нинішнього Динамо, однак у грі, орієнтованій на контроль м'яча, такий виконавець буде зайвим. Не зовсім зрозуміло, навіщо підписувати гравця, коли доля головного тренера ще не вирішена – зустріч з президентом має відбутися днями.

Якщо ж Олександр Хацкевич залишиться, шанс у 23-річного Кадірі є. Виглядає так, що білоруський фахівець готовий пожертвувати однією одиницею в побудові атак заради опорника, який самотужки буде все вичищати в центрі поля.

Інфографіка – Telegram-канал "Смоловой"

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