Суркіс: Навалка в Динамо? В кінці сезону приймемо правильне рішення для клубу

Президент Динамо Ігор Суркіс знову підкреслив, що він не вів переговори з потенційними новими тренерами команди.

Чи говорить мені щось прізвище Навалка? Нічого не знаю, я ні з ким не розмовляв.

Суркіс: Не веду перемовини ні з ким – Хацкевич залишиться в команді, якщо переконає мене

Раніше я вже сказав, що в кінці сезону, щоб нікого не смикати, сяду і переговорю з Хацкевичем. І ми приймемо рішення. Правильне рішення, перш за все, для самого Динамо", – поділився Ігор Суркіс у коментарі ПроФутболу.

Додамо, що раніше з'явились чутки про те, що Динамо веде переговори з іноземними фахівцями Їндржихом Трпішовскі та Адамом Навалкою, а також Юрієм Калітвінцевим та Олексієм Михайличенком.

Динамо – Львів: важка перемога киян, дивний вихід "травмованого" Миколенка, Де Пена заслуговує на шанс