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Суркіс: Навалка в Динамо? В кінці сезону приймемо правильне рішення для клубу

11:04 2014 Читать на русском
Суркіс: Навалка в Динамо? В кінці сезону приймемо правильне рішення для клубу
Ігор Суркіс / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс знову підкреслив, що він не вів переговори з потенційними новими тренерами команди.

Чи говорить мені щось прізвище Навалка? Нічого не знаю, я ні з ким не розмовляв.

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Раніше я вже сказав, що в кінці сезону, щоб нікого не смикати, сяду і переговорю з Хацкевичем. І ми приймемо рішення. Правильне рішення, перш за все, для самого Динамо", – поділився Ігор Суркіс у коментарі ПроФутболу.

Додамо, що раніше з'явились чутки про те, що Динамо веде переговори з іноземними фахівцями Їндржихом Трпішовскі та Адамом Навалкою, а також Юрієм Калітвінцевим та Олексієм Михайличенком.

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