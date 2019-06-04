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Хацкевич залишиться в Динамо, – ЗМІ

23:15 444 Читать на русском
Хацкевич залишиться в Динамо, – ЗМІ
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Схоже, не варто очікувати змін на тренерському містку київського Динамо.

Керівництво Динамо вирішило залишити Олександра Хацкевича головним тренером киян, повідомляє видання sportarena.

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Білоруський фахівець домовився з "біло-синіми" щодо продовження контракту. Анонсована раніше зустріч Хацкевича з президентом клубу Ігорем Суркісом відбудеться 5 червня і матиме робочий характер. Сторони обговорюватимуть стратегію підготовки команди на наступний сезон.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являлась інформація про можливу відставку 45-річного наставника.

За підсумками минулого сезону Динамо посіло другу сходинку в УПЛ, а також вилетіла з Кубка України на стадії 1/4 фіналу, поступившись Шахтарю.

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Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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