Хацкевич залишиться в Динамо, – ЗМІ

Схоже, не варто очікувати змін на тренерському містку київського Динамо.

Керівництво Динамо вирішило залишити Олександра Хацкевича головним тренером киян, повідомляє видання sportarena.

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Білоруський фахівець домовився з "біло-синіми" щодо продовження контракту. Анонсована раніше зустріч Хацкевича з президентом клубу Ігорем Суркісом відбудеться 5 червня і матиме робочий характер. Сторони обговорюватимуть стратегію підготовки команди на наступний сезон.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являлась інформація про можливу відставку 45-річного наставника.

За підсумками минулого сезону Динамо посіло другу сходинку в УПЛ, а також вилетіла з Кубка України на стадії 1/4 фіналу, поступившись Шахтарю.

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