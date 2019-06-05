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Динамо поставило жесткое условие Хацкевичу, – СМИ

15:07 749 Читати українською
Динамо поставило жесткое условие Хацкевичу, – СМИ
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо Киев

Киевское Динамо не смогло договориться с польским наставником Адамом Навалкой и собирается продолжить работу с Александром Хацкевичем.

Польский специалист выдвинул неподъемные для киевлян условия. Это годовая зарплата в размере нескольких миллионов евро и 5-6 трансферов, информирует Footboom.

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Что касается других специалистов, которых связывали с возможной работой в Динамо – Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева – то тут уже боссы киевлян (Игорь и Григорий Суркисы) не смогли достичь согласия. К слову, Григорий Михайлович сейчас гораздо больше времени и внимания уделяет работе в клубе и полностью контролирует финансовую отчетность.

В итоге, не найдя ни одного железного альтернативного варианта, руководство Динамо предложило Александру Хацкевичу продолжить сотрудничество, но при одном условии. В случае непопадания команды в основной раунд Лиги чемпионов, тренер автоматически должен будет подать в отставку.

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Напомним, киевляне, как серебряный призер УПЛ, стартуют с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а в случае успешного преодоления этого барьера им предстоит сыграть еще и в раунде плей-офф. Риск решить задачу (и остаться без работы) достаточно высок и поэтому Хацкевич взял время на размышления.

Однако журналист Кирилл Крыжановский убежден, что новость о Навалку не соответствует действительности и является домыслом СМИ.

Хацкевич останется в Динамо, – СМИ

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Александр Хацкевич Александр Хацкевич Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Адам Навалка Адам Навалка
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