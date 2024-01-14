"Не уверен, что я лучше знаю информацию. Я в этом не уверен. Но могу сказать, на чем мы остановились или какой у нас последний разговор был с руководством/

Динамо анонсировало первый зимний трансфер – источник раскрыл игрока

Мы сошлись на том, что Брагару и Салюк – у нас. Я не знаю, что они подписали или не подписали. Ничего не могу сказать. Мы сошлись на том, что Брагару и Салюк в Черноморце до лета, то есть до конца чемпионата. Далее – увидим", – приводит слова Григорчука пресс-служба одесситов.

Напомним, обоими игроками Черноморца интересовалось Динамо. Брагару уже даже подписал контракт с киевлянами. Инсайдеры сообщали, что владельцы клубов лично ведут переговоры, чтобы Максим перебрался в Киев уже зимой. Кстати, в конце сезона он станет свободным агентом.

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