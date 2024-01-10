Київський клуб у соцмережах опублікував картинку загадкового гравця з написом: "Хто йде? Ласкаво просимо до Динамо". Паралельно ТаТоТаке опублкувало інсайд, який відкриває завісу над секретом.

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"Сьогодні Максим Брагару підписав контракт з Динамо. 21-річний хавбек дограє сезон у Чорноморці, після чого стане повноправним гравцем киян. За нашими джерелами, угода підписана за схемою 4+1", – йдеться у Telegram-каналі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Брагару – вихованець Чорноморця. У поточному сезоні він провів за "моряків" 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 асистами. За молодіжну збірну України Максим у 19 поєдинках забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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