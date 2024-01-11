Журналіст Ігор Бурбас пояснив, чому Динамо не може оголосити про завершення анонсованого трансферу. Новачком киян має стати хавбек Чорноморця Максим Брагару.

Динамо вже уклало попередній контракт із Брагару, який стане чинним з липня, повідомляє Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі. Проте, кияни розглядають варіант, аби гравець приєднався до "біло-синіх" вже цієї зими.

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У такому випадку Чорноморець має отримати додаткову компенсацію. Наразі невідомо, скільки вона становитиме – власники клубів в особистих розмовах та торгах визначають суму виплати.

Нагадаємо, Динамо вчора анонсувало перший зимовий трансфер, а ЗМІ вже розсекретили ім'я потенційного новачка – Максима Брагару, який є вихованцем Чорноморця. У поточному сезоні він провів за "моряків" 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 асистами. За молодіжну збірну України Максим у 19 поєдинках забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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