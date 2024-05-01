Клуб, за який вступає Карім Бензема, у поточному сезоні далекий від боротьби за чемпіонством. Щоб в наступній кампанії покращити свої шанси, Аль-Іттіхад збирається активно провести трансферну кампанію.

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Як повідомляє Руді Галетті, Мохамед Салах з Ліверпуля залишається пріоритетною ціллю. Утім, єгиптянин ще не визначився з майбутнім і всі перемовини просуваються занадто повільно. Аль-Іттіхад знайшов альтернативу Салаху у Тоттенхемі. Саудівці вважають, що зможуть домовитися щодо трансферу Хин Мін Сона.

Нагадаємо, що корейський нападник виступає за "шпор" з 2015 року. Загалом він відіграв за Тоттенхем у 403 матчах у всіх турнірах. В активі Сона 161 гол та 93 асисти. Його чинна угода з англійським клубом діє до 2025 року.

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