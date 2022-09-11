"Біло-сині" у матчі з "містянами" спробують набрати перші очки в УПЛ.

Захисник Динамо Ілля Забарний на тижні пропустив поєдинок 1-го туру Ліги Європи проти Фенербахче. Вже після гри Мірча Луческу повідомив, що в оборонця – шлункова інфекція.

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Однак вчора, 10 вересня, Ілля вже тренувався у загальній групі Динамо, готуючись до поєдинку 4-го туру УПЛ проти Львова. До слова, підготовка киян проходила на базі Руха у Винниках.

Натомість, наставник "біло-синіх" не зможе розраховувати одразу на чотирьох гравців – через різні травми пропустять матч голкіпери Георгій Бущан та Руслан Нещерет, захисник Денис Попов та хавбек Микола Шапаренко, який вибув на півроку. Під питанням і Артем Бєсєдін, у якого були проблеми зі спиною.

Нагадаємо, Динамо стартувало у новому сезоні УПЛ з двох поразок і наразі посідає у турнірній таблиці останню сходинку. Поєдинок проти Львова відбудеться на Арені Львів і стартує о 17:00.

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