"Тривожний стан перед матчем з Фенербахче був у всіх шанувальників Динамо. Зараз у команди спад – і фізичний, і емоційний. До матчу у Стамбулі динамівці підходили з безліччю проблем. Одна з них – відсутність форварда. Легіонери до нас не поїдуть, а хорошого українського нападника знайти важко. Проблема форварда у Динамо вже більше року, але вирішити її поки що не вдалося.

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Турецька команда грала на перемогу. Буває, що та чи інша команда з поганою грою досягає переможного результату, але це буває рідко. Безперечно, важко прийняти той факт, що динамівці пропустили вирішальний м'яч у компенсований час. Це болісно сприймається усіма.

Обидва голи турецька команда забила після стандартів – динамівці не дуже щільно грали біля своїх воріт. Таке трапляється. Помилок припускаються всі – у цьому краса футболу. Господарі випустили трьох свіжих гравців лінії атаки у другому таймі, а кияни не могли собі цього дозволити. Втома далася взнаки, я вважаю.

А щодо історичної серії Динамо з п'яти поразок поспіль в офіційних матчах... У нашому житті стільки проблем, що багато чого не зрозуміло до кінця. На Україну напали, йде війна. Усі ми переживаємо скрутний момент. Якщо людина хворіє, то відразу не станеш здоровою – потрібен час. Так і у футболі. Подивимося, як керівництво клубу та футболісти вийдуть із цієї важкої ситуації", – сказав Шелаєв у коментарі SportArena.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо матиме шанс набрати перші очки в УПЛ – підопічні Луческу у матчі 4-го туру зіграють зі Львовом.

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