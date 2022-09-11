У неділю, 11 вересня, київське Динамо проведе номінально домашній матч проти ФК Львів у рамках 4-го туру УПЛ. Протистояння відбудеться на "Арені Львів" о 17:00.

Поточна форма

У четвер команда Мірчі Луческу провела виснажливий поєдинок проти Фенербахче в рамках групового етапу Ліги Європи. Турки переможний гол забили вже у компенсований час – 2:1. Для Динамо ця поразка стала п'ятою поспіль у всіх турнірах із сумарним рахунком 3:13.

Кияни жахливо розпочали внутрішні змагання. У поєдинках зі СК Дніпро-1 та Зорею "біло-сині" поступилися і до чергового туру підходять у якості аутсайдера. Динамо гостро потребує не лише зароблених очок, а й позитивних емоцій. Мабуть, саме час вести мову про серйозну психологічну яму.

Львів, як і Динамо, перший тур пропускав. Відтак, стартувала команда Олега Дулуба з домашнього поєдинку проти Зорі. У перестрілці з луганцями Львів поступився 2:3 завдяки голу, пропущеному у компенсований час. А вже через тиждень львів'яни зустрілися із Кривбасом. Цього разу команди голів не забивали – 0:0.

Історія протистоянь

Останні чотири поєдинки цих суперників дарували результативний футбол – глядачі ставали свідками не менш, як чотирьох голів за матч. І кожного разу перемагали кияни. Два останні поєдинки завершилися синхронними виїзними звитягами Динамо – 4:1. Ще раніше динамівці перемагали у Києві 3:1 та 4:0.

Проте у новітній історії протистоянь цих клубів є і позитивний підсумок для Львова. У жовтні 2018-го львів’яни сенсаційно перемогли фаворита на виїзді 1:0.

Кадрова ситуація

Вояж у Туреччину у четвер став невдалим для Динамо не лише через образливу поразку. У середині другого тайму травми зазнав один із ключових гравців киян Микола Шапаренко. Поле він покидав на ношах. Вердикт невтішний – розрив хрестоподібної зв'язки. Крім того, проблеми із коліном виникли у Георгія Бущана, який може пропустити близько місяця.

Вкотре поза грою опинився Денис Попов. Захисник навіть не їздив у Стамбул. Також нещодавно зазнав ушкодження третій голкіпер Динамо Руслан Нещерет. Зате у двобої з Фенербахче в обойму повернувся Віктор Циганков, який в УПЛ цього сезону ще не грав.

Одна з небагатьох приємних новин, пов'язаних з поєдинком проти Фенербахче – повернення Микити Бурди. Оборонець Динамо востаннє виходив на поле в офіційному матчі понад два роки тому. Натомість інший центрдеф Ілля Забарний не потрапив у заявку "біло-синіх" на стамбульську битву. Однак про травму захисника київський клуб не повідомляв. Як і про відсутніх у четвер Бєсєдіна та Ваната.

У Львова кадрових проблем менше. Водночас Олегу Дулубу доводиться інтегровувати чималу кількість новачків (загалом 8 нових імен) у командні побудови і адаптовувати їх до Прем'єр-ліги. Зустріч з Динамо стане серйозним випробуванням для них.

Орієнтовні склади

Динамо: Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв, Караваєв, Буяльський, Циганков – Ванат.

ФК Львів: Ільющенков – Бусько, Якимів, Муравський, Мильченко – Грисьо, Бойко, Васильєв, Шишка – Нич, Бугай.

Арбітри

Головний рефері – Олександр Омельченко (Слов'янськ), асистенти: Андрій Скрипка (Кропивницький), Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері – Максим Козиряцький (Запоріжжя).