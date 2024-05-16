"Тиждень підготовки до турніру? Ми цьому раді. За це можу тільки подякувати керівництву УАФ, що пішло нам назустріч, це багато важить. Також хочу подякувати за підготовку футболістів клубам, чиї представники є в нашій національній команді.

Збірна України U-17 офіційно оголосила заявку на Євро-2024 – у списку одразу 12 легіонерів

На жаль, є втрати. Але це не стосується легіонерів. Через травму не зміг приїхати півзахисник київського Динамо Володимир Озимай, на якого ми дуже розраховували. А в іншому, вважаю, на сьогодні це оптимальний склад нинішньої збірної України.

Майбутні суперники в групі? Не буду конкретизувати, але можу точно сказати, що, вивчаючи опонентів, я зробив висновок, що кожна зі збірних у нашій групі може піднести сюрприз. Хто буде найкращим, покажуть самі поєдинки. У кожного із суперників приблизно однакові шанси на успіх. Збірна України має бути готова до того, щоб у кожній грі виявляти свої найкращі якості, тільки так ми зможемо досягти найвищих результатів.

Завдання перед командою? Хоч би як це банально звучало, але ми хочемо перемагати в кожній грі. Фінальна частина Євро відрізняється від кваліфікації чи еліт-раунду, тут дуже важлива психологічна стійкість, має бути хороший функціональний стан, при цьому я вже не говорю про бажання та настрій команди.

У таких турнірах кожна гра є вирішальною. Мені б дуже хотілося, щоб хлопці перейнялися нашими ідеями й подарували хоч трохи радості українському народу в такий складний час", – наводить слова Мороза офіційний сайт УАФ.

Додамо, що збірна України U-17 вийшла на Євро-2024, де суперниками в групі стануть Кіпр, Сербія та Чехія. Перший матч "синьо-жовтих" відбудеться вже 20-го травня.

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