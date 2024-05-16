Юнацька збірна України втратила гравця Динамо перед Євро-2024
Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз поділився думками щодо перспектив команди на майбутньому чемпіонаті Європи.
"Тиждень підготовки до турніру? Ми цьому раді. За це можу тільки подякувати керівництву УАФ, що пішло нам назустріч, це багато важить. Також хочу подякувати за підготовку футболістів клубам, чиї представники є в нашій національній команді.
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На жаль, є втрати. Але це не стосується легіонерів. Через травму не зміг приїхати півзахисник київського Динамо Володимир Озимай, на якого ми дуже розраховували. А в іншому, вважаю, на сьогодні це оптимальний склад нинішньої збірної України.
Майбутні суперники в групі? Не буду конкретизувати, але можу точно сказати, що, вивчаючи опонентів, я зробив висновок, що кожна зі збірних у нашій групі може піднести сюрприз. Хто буде найкращим, покажуть самі поєдинки. У кожного із суперників приблизно однакові шанси на успіх. Збірна України має бути готова до того, щоб у кожній грі виявляти свої найкращі якості, тільки так ми зможемо досягти найвищих результатів.
Завдання перед командою? Хоч би як це банально звучало, але ми хочемо перемагати в кожній грі. Фінальна частина Євро відрізняється від кваліфікації чи еліт-раунду, тут дуже важлива психологічна стійкість, має бути хороший функціональний стан, при цьому я вже не говорю про бажання та настрій команди.
У таких турнірах кожна гра є вирішальною. Мені б дуже хотілося, щоб хлопці перейнялися нашими ідеями й подарували хоч трохи радості українському народу в такий складний час", – наводить слова Мороза офіційний сайт УАФ.
Додамо, що збірна України U-17 вийшла на Євро-2024, де суперниками в групі стануть Кіпр, Сербія та Чехія. Перший матч "синьо-жовтих" відбудеться вже 20-го травня.
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