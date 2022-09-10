"Це була корида – саме так, як я сказав на прес-конференції. На початку матчу, на перших хвилинах, футболісти Фенербахче падали на газон, симулювали, потім почали проявляти агресію. І так було до кінця зустрічі. Кожен контакт був жорстким. Надзвичайна агресія. Це неприпустимо!

"Воротар Динамо тягнув час з 25 хвилини": Жезуш відповів на критику Луческу і озвучив претензії до киян

Жезуш сказав, що не погоджується, що це була корида? Хотілося б побачити його реакцію на двох футболістів у лікарні. Шапаренко і Бущан поїхали в Барселону, їм робитимуть операцію. У Шапаренка розрив хрестоподібних зв'язок, він вибув на півроку. Бущан – мінімум на місяць, у нього також травма коліна.

Ніби мені до цього не вистачало проблем... У Забарного – шлункова інфекція, у Бєсєдіна болить спина, у третього воротаря Нещерета – перелом носа. Проблеми пов'язані між собою.

Як мені суддівство? Боягузливе, толерантне. Арбітр дозволив їм грати грубо. Ми не могли провести контратаку, кожен раз Гармаш падав, опинявся в нокдауні. Суддя піддався тиску трибун. Жезуш стверджує, що кориди не було? А що було на трибунах? Глядачі кидали все, що було під рукою і ображали нас!

Тиск чинився насамперед на гравців Фенербахче, оскільки на трансфери у клубі були витрачені великі суми. Їх підбурювали до насильства, і вони відповідали насильством. Перед цим матчем вони говорили тільки про реванш після того, як ми їх вибили з Ліги чемпіонів", – сказав Луческу у коментарі GSP.

Фенербахче – Динамо: Київ самостійно віддає очки – історична поразка і шалена втрата збірної України у брудному матчі ЛЄ