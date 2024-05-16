Зірка Шахтаря забив у другому матчі поспіль, Інтер Маямі без Мессі провалився, команда українця здобула перемогу
Відбулися чергові матчі 14 туру МЛС. Результати та огляд ігор – в цій новині на "Футбол 24".
МЛС, 14 тур
Монреаль – Коламбус Крю – 1:3
Голи: Шуаньєр, 45+2 – Арфстен, 19, Россі, 59, Хінестроза, 89
Орландо Сіті – Інтер Маямі – 0:0
Цинциннаті – Атланта – 1:0
Гол: Келсі, 7
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Коламбус Крю з Євгеном Чеберко здобув перемогу над Монреалем. Український захисник вийшов з перших хвилин і відіграв повний матч, отримавши одні з найвищих оцінок. Точність передач Чеберко була 92%. Він організував гольовий момент, здійснив три виноси, п'ять перехватів і 13 разів віддавав передачі у зону суперника.
Ліонель Мессі не потрапив у заявку на матч проти Орландо Сіті через травму. Без аргентинця Інтер Маямі не зумів здобути перемогу. Ба більше, команді з Флориди не вдалося навіть забити у грі. Що стосується Кривцова, то він вийшов на поле на 86 хвилині.
Кевін Келсі продовжує підкорювати серця вболівальників Цинциннаті. В другому матчі поспіль екс-гравець Шахтаря забив в МЛС. Гол Келсі став єдиним у матчі. Нагадаємо, що форварда приєднався до Цинциннаті в квітні 2024 року і виступає за американський клуб на правах оренди.
Інтер Маямі лідирує у турнірній таблиці МЛС з 28 балами. Цинциннаті має 27 пунктів, а Коламбус Крю розташувався на сьомій сходинці з 18 очками.