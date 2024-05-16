"Арбітр ПФЛ, який працює на матчах Першої та Другої ліги, їхав до Одеси. Їхав судити матч аматорів, його запросили. В Одесі на вокзалі його зустріли ТЦК і забрали. Кілька днів він провів з ними. Через декілька днів його відпустили, зараз він вже вдома.

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Але історія стала прецедентом, про який уже говорять в УАФ. Тому що арбітри не мають бронювання. У нас Карпати вже отримали статус критично важливого підприємства. Раніше це зробили Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Оболонь та Кривбас.

Арбітри не мають жодної можливості отримати бронь, тому що не є співробітниками УАФ. Вони співпрацюють як ФОП. Ця ситуація напружує багатьох арбітрів, хоча вона навряд буде стосуватися суддів УПЛ. Арбітри Першої та Другої ліг ставлять багато запитань керівництву – а що далі, як працювати? 300 арбітрів загалом у всіх лігах України. Якщо когось мобілізують, то треба буде шукати нових людей.

Зараз всі говорять про новий закон, як він працюватиме на практиці, як вплине на футбол. Бо якщо почнуть мобілізовувати частину гравців, арбітрів, працівників клубів, то рівень впаде ще сильніше. У міжсезоння керівництву УАФ потрібно проводити якісь консультації, ухвалювати якісь рішення. Глобально ставити питання – що робити далі з футболом? Чи треба він взагалі?" – розповів журналіст Володимир Звєров.

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