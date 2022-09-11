"Бело-синие" в матче с "горожанами" попытаются набрать первые очки в УПЛ.

Защитник Динамо Илья Забарный на неделе пропустил поединок 1-го тура Лиги Европы против Фенербахче. Уже после игры Мирча Луческу сообщил, что у защитника – желудочная инфекция.

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Однако вчера, 10 сентября, Илья уже тренировался в общей группе Динамо, готовясь к поединку 4-го тура УПЛ против Львова. Кстати, подготовка киевлян проходила на базе Руха в Винниках.

Наставник "бело-синих" не сможет рассчитывать сразу на четырех игроков – из-за различных травм пропустят матч голкиперы Георгий Бущан и Руслан Нещерет, защитник Денис Попов и выбывший на полгода хавбек Николай Шапаренко. Под вопросом и участие в матче Артема Беседина, у которого были проблемы со спиной.

Напомним, Динамо стартовало в новом сезоне УПЛ с двух поражений и занимает в турнирной таблице последнюю строчку. Поединок против Львова состоится на Арене Львов и стартует в 17:00.

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