Українські легіонери АПЛ Михайло Мудрик та Віталій Миколенко з нетерпінням чекають бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

"Усик – справжній звір. Він важко працює, тому, думаю, він повністю заслужив те, чого досяг. Чудово, коли такі люди, як Олександр Усик, можуть боротися за свої мрії і свої цілі. Звичайно, Усик переможе Ф'юрі", – впевнений Михайло Мудрик.

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"Я справді пишаюся Усиком. Він щодня, щоразу намагається допомогти українському народу. Це абсолютна легенда. Прогноз? Усик переможе за очками", – підтримує партнера по збірній Віталій Миколенко.

Нагадаємо, історичний бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться вже 18 травня у Саудівській Аравії. Олександр і Тайсон визначать першого абсолюта у надважкому дивізіоні в XXI столітті.

Vitaliy Mykolenko and Mykhailo Mudryk Oleksandr Usyk pic.twitter.com/KmITJVZeab — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2024

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