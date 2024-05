Епізод стався на 37-й хвилині. В неігровій ситуації Мудрик спробував зробити ривок, але одразу ж влетів у Таріка Лампті, який його опікав.

Мудрик дізнався свою долю на матч проти Де Дзербі: стартові склади та онлайн-трансляція матч Брайтон – Челсі

Українець після цього одразу впав та не зміг продовжити гру. Зазначається, що Мудрика замінили на Нкунку з підозрою на струс мозку.

До слова, Челсі повів у першому таймі матчу з Брайтоном завдяки голу Палмера. Додамо, що Михайло зіграв у 41 матчі за лондонців цього сезону, в яких відзначився 7 голами та 2 асистами.

Мудрик влаштував пекло чемпіону світу, Забарний приголомшив Ширера – англійські ЗМІ в екстазі від гола українця

Mudryk subbed off with concussion after Lamptey smashes him in the face off the ball.



“No conclusive evidence” say VAR though.