Динамо больше не интересуется полузащитником СК Днепр-1 Алексеем Гуцуляком, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Легенда Динамо получил сенсационный вариант в Украине – темная лошадка УПЛ хочет вернуть хавбека из Европы

Источник подтверждает инсайд Футбол 24 о том, что столичный клуб действительно рассматривал 26-летнего игрока как возможное усиление команды. Селекционеры Динамо длительное время "вели" футболиста, но в конце концов, взвесив все "за" и "против", "бело-синие" решили отказаться от идеи трансфера.

К слову, ранее сообщалось, что Гуцуляк был не против перейти в Динамо, но хотел заработную плату на уровне 40-50 тысяч евро в месяц. Об интересах к игроку также заявляли Полесье и бельгийский Левен.

Напомним, в текущем сезоне Алексей в 21-м матче за СК Днепр-1 забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с командой Юрия Максимова действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ