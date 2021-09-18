Динамо мінімально обіграло Олександрію у 8 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Олександрія на "Футбол 24".

Динамо захопило ініціативу в перші 15 хвилин, проте втілити перевагу у забиті м'ячі не вдалось. До перерви Олександрія вирівняла гру, а одним з найцікавіших моментів стала словесна перепалка Луческу з арбітром зустрічі.

Динамо вирвало перемогу над Олександрією – Гармаш і VAR подарували пенальті на 90+6 хвилині

У другому таймі киянам не вдавалось забити аж до самого кінця матчу, коли Гармашу вдалось заробити пенальті – суддя призначив його після перегляду VAR, а Циганков впевнено реалізував 11-метровий.

Таким чином, Динамо набрало 22 очки та втримало відрив від Шахтаря у 3 очки, а Олександрія з 14 пунктами залишилась п'ятою.