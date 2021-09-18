Баварія, яка є суперником Динамо в ЛЧ, розтрощила Бохум у 5-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Перший м'яч, який забив Сане прямим ударом зі штрафного, став ледь не окрасою всього матчу. Далі у першому таймі відзначались Кімміх, Гнабрі та Лампропулос. Щоправда, останній вразив свої ворота.

Баварія перед матчем з Динамо розірвала Бохум, а Лєвандовскі встановив черговий рекорд, Аусбург здолав Борусію М

По перерві Баварія продовжила тотально переважати, а голи наколотили Кімміх, Шупо-Мотінг та Лєвандовскі. Роберт навіть встановив рекорд Бундесліги, забивши у 13-му поспіль домашньому поєдинку.