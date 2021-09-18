Краса Сане, досягнення Лєвандовскі й дубль Кімміха у відеоогляді матчу Баварія – Бохум – 7:0
19:35 - Читать на русском
Баварія, яка є суперником Динамо в ЛЧ, розтрощила Бохум у 5-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
17’ Лерой Сане
27’ Йозуа Кімміх
32’ Серж Гнабрі
65’ Йозуа Кімміх
17’ Лерой Сане
27’ Йозуа Кімміх
32’ Серж Гнабрі
65’ Йозуа Кімміх
Перший м'яч, який забив Сане прямим ударом зі штрафного, став ледь не окрасою всього матчу. Далі у першому таймі відзначались Кімміх, Гнабрі та Лампропулос. Щоправда, останній вразив свої ворота.
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По перерві Баварія продовжила тотально переважати, а голи наколотили Кімміх, Шупо-Мотінг та Лєвандовскі. Роберт навіть встановив рекорд Бундесліги, забивши у 13-му поспіль домашньому поєдинку.
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