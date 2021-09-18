Динамо приймає Олександрію в рамках 8-го туру УПЛ 2021/22. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Підопічні Мірчі Луческу після старту в Лізі чемпіонів спробують продовжити вдалу серію в УПЛ перед битвою з Шахтарем за Суперкубок України-2021, яка відбудеться вже 22 вересня. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія стартує о 19:30 на НСК Олімпійський. Кияни очолюють турнірну таблицю, вигравши 6 із 7-ми стартових матчів чемпіонату. Лише Інгулець – інша команда з Кіровоградської області – змогла відібрати очки у чинного чемпіона України, втримавши нічию в Києві.

Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Олександрія приємно дивує на старті сезону. Команда Юрія Гури після 7-ми турів посідала 4-ту позицію, набравши 14 пунктів. Олександрійці вже стали авторами гучної сенсації на старті сезону, обігравши Шахтар на НСК Олімпійський. Сьогодні "жовто-чорних" очікує випробування іншим грандом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на телеканалі 2+2, а також у цій новині на "Футбол 24".

Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу 18 09 2021

Стартові склади на матч Динамо – Олександрія:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін.

Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Вітінью, Тимчик, Сирота.

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Мельник, Дубра, Цуріков – Дришлюк, Калюжний – Одарюк, Ковалець, Третьяков – Гринь.

Запасні: Єрмаков, Бабогло, Стецьков, Спінеллі, Бухал, Кирюханцев, Демченко, Копина, Рибалка.