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Динамо не платитиме Алібекову зарплату за оренду в Слован – агент розкрив деталі угоди

09:13 1221 Читать на русском
Динамо не платитиме Алібекову зарплату за оренду в Слован – агент розкрив деталі угоди
Ахмед Алібеков / ФК Динамо

Відомий агент В'ячеслав Заховайло розкрив подробиці оренди Ахмеда Алібекова з Динамо у чеський Слован.

Нагадаємо, Ахмед Алібеков був близьким до переходу в Олександрію, проте опинився у Словані з Лібереца. Оренда півзахисника розрахована на сезон 2019/20.

Представник 21-річного гравця В'ячеслав Заховайло, який мешкає в Чехії, розповів про деталі угоди.

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"Безкоштовних оренд не буває. В цьому випадку це оренда на взаємовигідних умовах. Слован інвестує у гравця гроші і місце в складі і закриває проблемну позицію.

Динамо натомість отримує необхідну практику для гравця. Крім того, кияни не доплачують йому зарплату. Сам Ахмед дав згоду на оренду в Слован самостійно, попередньо порадившись зі своєю сім'єю", – написав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, переходом Алібекова у Слован залишився незадоволеним наставник Олександрії Володимир Шаран, який звинуватив Ігоря Суркіса та представників гравця у порушенні домовленостей.

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