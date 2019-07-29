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Алібеков офіційно став гравцем Слована Ліберец

18:39 813 Читать на русском
Алібеков офіційно став гравцем Слована Ліберец
Ахмед Алібеков перейшов у Слован / Фото з соцмереж

Український хавбек Ахмед Алібеков продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії.

Слован домовився з Динамо щодо оренди Ахмеда Алібекова, повідомляє офіційний сайт чеського клубу.

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Угода про співпрацю між 21-річним півзахисником та його новим клубом розрахована на один рік.

Нагадаємо, цей трансфер відбувся в рамках угоди між київським та ліберецьким клубами щодо довготривалого партнерства.

В минулому сезоні Слован фінішував на 6-й сходинці чемпіонату Чехії. У розіграші УПЛ сезону 2018/19 Алібеков провів 4 матчі за основну команду киян.

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